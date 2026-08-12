Sohucom: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sohucom hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Sohucom -0.690 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7.13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 135.8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 126.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch