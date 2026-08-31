SOHO Development stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SOHO Development hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.02 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.010 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

SOHO Development hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.2 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22300 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0.0 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch