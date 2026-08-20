SOHM: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SOHM hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 70.37 Prozent zurück. Hier wurden 0.1 Millionen USD gegenüber 0.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch