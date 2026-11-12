SOHGO SECURITY SERVICES: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SOHGO SECURITY SERVICES hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.32 USD gegenüber 0.230 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.05 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch