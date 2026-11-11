SOHGO SECURITY SERVICES legte Quartalsergebnis vor

SOHGO SECURITY SERVICES gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25.18 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SOHGO SECURITY SERVICES ein EPS von 16.83 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SOHGO SECURITY SERVICES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 167.93 Milliarden JPY im Vergleich zu 150.18 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch