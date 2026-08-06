SOHGO SECURITY SERVICES hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SOHGO SECURITY SERVICES hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.21 USD gegenüber 0.180 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6.23 Prozent auf 915.6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 976.4 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch