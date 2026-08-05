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05.08.2026 06:37:00
SOHGO SECURITY SERVICES gewährte Anlegern Blick in die Bücher
SOHGO SECURITY SERVICES präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16.66 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 13.27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 145.90 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 141.15 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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