SOFWAVE MEDICAL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SOFWAVE MEDICAL hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.34 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.100 ILS je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 86.1 Millionen ILS vermeldet – das entspricht einem Plus von 21.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.9 Millionen ILS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch