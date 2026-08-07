SOFWAVE MEDICAL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SOFWAVE MEDICAL stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.21 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.140 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17.99 Prozent auf 88.7 Millionen ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75.2 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch