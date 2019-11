SoftwareOne will in Japan Kompetenzzentrum für AWS und Azure schaffen

Stans (awp) - SoftwareOne will in Japan ein AWS und Azure-Kompetenzzentrum schaffen. Dabei sollen Dienstleistungen aus dem Umfeld grosser Anbieter wie AWS, Google und Microsoft (Azure) angeboten werden.

In einem ersten Schritt hat der Sofwarevertreiber gemäss Angaben vom Freitag das Geschäft von Massive R&D, einem in Tokio ansässigen Amazon Web Services (AWS) Spezialisten, akquiriert. Damit werde das Angebot um AWS Managed und Professional Services erweitert. In näherer Zukunft sollen weitere bedeutende Investitionen in das AWS und Azure-Kompetenzzentrum getätigt werden.

Die Übernahme von Massive R&D sei in Form eines Asset Deals am 31. Oktober 2019 abgeschlossen worden. Die Firma werde vollständig in die AWS Technologie-Dienstleistungssparte von SoftwareOne integriert. Kenji Hasegawa, der Chef von Massive R&D, übernehme die Leitung von SoftwareOnes Technologie-Dienstleistungen in Japan.

SoftwareOne ist der jüngste Zugang an der Schweizer Börse. Die Aktien wurden erstmals am 25. Oktober an der Börse gehandelt. Die Aktie schloss am Donnerstag bei 18 Franken - auf dem Kurs, zu dem die Aktien zugeteilt worden waren. Die Börsenbewertung beläuft sich damit auf rund 2,8 Milliarden Franken.

pre/ra