Softwareone will auch mit Akquisitionen wachsen

Zürich (awp) - Der IT-Reseller Softwareone will auch nach dem Kauf des polnischen Cloud-Spezialisten Predica via Akquisitionen wachsen. "Weitere Akquisitionen gehen wir nun langsamer an", merkte aber Firmenchef Dieter Schlosser im Gespräch mit der "Finanz und Wirtschaft" an.

Unter den "einigen Dutzend" möglicher Deals schaue sich das Management jeweils zwei bis fünf davon genauer an, sagte Schlosser. Viele fielen weg, weil die Qualität des Umsatzes nicht stimme, das Serviceportfolio oder die Pipeline

nicht passten. "Wir sind aktiv, aber auch diszipliniert", betonte er.

Die möglichen Übernahmeziele bewegten sich in einer Grössenordnung zwischen hundert und fünfhundert Mitarbeitenden sowie einem Umsatz zwischen 30 und 75 Millionen Franken. Für Akquisitionen seinen bei Softwareone ungefähr 100 Millionen Franken eingeplant, sagte der CEO.

