SoftwareOne verfügt erst über zwei Drittel der Crayon-Aktien

Stans (awp) - Die Fusion zwischen SoftwareOne und dem norwegischen Konkurrenten Crayon geht in die Verlängerung. Bis zum Ende der ursprünglichen Frist für das freiwillige Kauf- und Tauschangebot für Crayon-Aktionäre am vergangenen Freitag wurden erst rund 53 Millionen Aktien angedient.

Dies entspreche 59,2 Prozent des Crayon-Kapitals, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. SoftwareOne kontrollierte bereits vorher Anteile von rund 6,98 Prozent. Somit verfügt das Unternehmen nun über 66,2 Prozent aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Crayon.

Dies unterstreiche die "breite Unterstützung" der Transaktion, schreibt der Softwarewiederverkäufer. Damit SoftwareOne die norwegische Crayon übernehmen kann, müssen allerdings mindestens 90 Prozent der Crayon-Aktionäre zustimmen.

Wie am Freitagnachmittag bereits angekündigt, wurde die Angebotsfrist bis zum 29. April verlängert. Dies entspreche der üblichen Praxis bei norwegischen Übernahmeangeboten.

Vollzug wird im Juni erwartet

An der ausserordentlichen Generalversammlung von SoftwareOne, die ebenfalls am Freitag stattfand, stimmten die SoftwareOne-Aktionäre derweil der Schaffung einer Aktienkapitalerhöhung zu. Damit haben sie ihrerseits der zweiten Bedingung zur Fusion stattgegeben.

Der Vollzug der Transaktion wird sodann im Juni erwartet, vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Ausserdem gab SoftwareOne am Montag bekannt, dass sie eine Änderungsvereinbarung in Bezug auf ihren bestehenden Total Return Swap (TRS) mit einem finanziellen Exposure in rund 4,58 Millionen Crayon-Aktien abgeschlossen hat. Laut den Angaben erhält SoftwareOne das Recht, bei Fälligkeit oder Kündigung des TRS - unter ansonsten unveränderten Swap-Bedingungen - zwischen physischer und Barabwicklung zu wählen.

