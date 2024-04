SoftwareOne: Stimmrechtsberater ISS unterstützt Plan des Verwaltungsrats

Stans (awp) - Der Stimmrechtsberater ISS unterstützt an der Mitte April anstehenden Generalversammlung des IT-Dienstleisters SoftwareOne den dazu vorgelegten Wahlvorschlag des Verwaltungsrats und stellt sich gegen den Vorschlag der Gründungsaktionäre, den gesamten Verwaltungsrat auszutauschen. Das teilte SoftwareOne am Montagmorgen mit.

ISS empfehle die Wahl der neun vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Kandidaten für das Gremium, so die SoftwareOne-Mitteilung weiter. Dazu zählten auch die drei nicht-unabhängigen Nominierten, die den 29%-Aktionärsblock um die Gründungsaktionäre vertreten.

Gleichzeitig stellt sich der Stimmrechtsberater laut den Angaben gegen den Vorschlag des 29%-Aktionärsblocks, den Verwaltungsrat bis auf Daniel von Stockar vollständig auszutauschen. Der Bericht von ISS habe alle vom Aktionärsblock nominierten Personen als "nicht-unabhängig" klassifiziert.

Die ausserordentliche GV findet am 18. April im KKL in Luzern statt. Da sollen laut den bereits bekanntgegebenen Plänen des Verwaltungsrats Präsident Adam Warby sowie die weiteren zur Wiederwahl stehenden Mitglieder gewählt werden. Zudem empfiehlt der Verwaltungsrat, die Wiederwahl von Daniel von Stockar sowie Annabella Bassler und Andrea Sieber als Vertreter der 29%-Aktionärsgruppe in das Gremium. Neu für den VR vorgeschlagen wurde überdies Till Streichert.

Die Gründungsaktionäre um Daniel von Stockar, René Gilli und der B. Curti Holding wollen den Verwaltungsrat abwählen und damit den Weg für eine Übernahme der Firma freimachen. Im Januar hatte der aktuelle Verwaltungsrat eine Übernahmeofferte von Bain Capital abgelehnt. Laut einer jüngst publizierten Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen erwägt Bain ein erneutes Angebot, sollte der Verwaltungsrat ausgetauscht werden.

mk/