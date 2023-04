SoftwareOne ernennt Brian Duffy zum neuen Konzernchef

(Mit einem Analystenkommentar und Aktienkurs ergänzt)

Stans (awp) - Beim IT-Dienstleister SoftwareOne kommt es zum Wechsel an der Führungsspitze. Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat Brian Duffy zum neuen CEO ernannt. Er löst per Mai 2023 den bisherigen Amtsinhaber Dieter Schlosser ab.

Duffy wechselt vom deutschen Softwarekonzern SAP zu SoftwareOne, wie einer Mitteilung des Unternehmen vom Dienstag zu entnehmen ist. Zuletzt war er bei SAP als "President of Cloud" für eine strategische Initiative zur Migration von Kunden in die Cloud verantwortlich. Duffy werde SoftwareOne "in die nächste Phase des Wachstums führen", gibt sich Verwaltungsratspräsident Daniel von Stockar in der Mitteilung überzeugt.

Der aktuelle CEO Dieter Schlosser ist seit 2012 bei SoftwareOne, seit Januar 2019 ist er CEO des Unternehmens. Während seiner Amtszeit als CEO habe er die Übernahme von Comparex wie auch im Oktober 2019 den Börsengang von SoftwareOne verantwortet. Zudem habe sich das Unternehmen zu einem "globalen Anbieter" von Software- und Cloud-Lösungen transformiert, dessen Umsatz sich bis 2022 auf über eine Milliarde Schweizer Franken verdoppelt habe, heisst es weiter.

An der Börse werden die Nachrichten wohlwollend aufgenommen. Kurz vor 11 Uhr notiert die Aktie 0,8 Prozent im Plus.

Laut dem Analysten der ZKB könnte mit dem Chefwechsel die Wachstumsdynamik im Cloud-Geschäft stärker in den Fokus geraten. "Die Hoffnung im Zusammenhang mit dem CEO-Wechsel könnte darin bestehen, dass das derzeitig eher unterrepräsentierte Cloud-Geschäft mit SAP einen Wachstumsimpuls erfährt", so der zuständige Experte.

tp/uh/rw/tv