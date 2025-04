SoftwareOne-Aktionäre stimmen Aktienkapitalerhöhung für Crayon-Übernahme zu

Luzern (awp) - Die Aktionäre von SoftwareOne haben an der ausserordentlichen Generalversammlung am Freitagnachmittag allen Anträgen des Verwaltungsrats deutlich zugestimmt. Damit haben sie der Fusion mit der norwegischen Crayon von ihrer Seite grünes Licht gegeben.

Zur Finanzierung der Übernahme des norwegischen IT-Dienstleisters will SoftwareOne bis zu 72 Millionen neue Aktien ausgeben. Mit über 96 Prozent haben die Aktionäre des Unternehmens ausserdem der Schaffung eines neuen Kapitalbands zugestimmt.

Ebenso klar wurden die beiden Crayon-Gründer Jens Rugseth und Rune Syversen als neue Mitglieder in den Verwaltungsrats ab Vollzug der Transaktion gewählt.

"Ich bin überwältigt von der grossartigen Annahme", sagte Verwaltungsratspräsident Daniel von Stockar an der Versammlung. Er sei zuversichtlich, dass die Transaktion mit Crayon im angekündigten Zeitplan abgeschlossen werden könne. Dann werde man sich ganz auf die Integration konzentrieren. Der Abschluss der Transaktion wird in zwei Monaten erwartet.

Neue Angebotsfrist läuft

Mit der Übernahme des norwegischen Konkurrenten soll "das Haus von SoftwareOne wieder in Ordnung" gebracht werden. Man sei zuversichtlich, dass die Richtung des Software- und Cloudlösungsanbieter stimme, sagte von Stockar. "Unser Aktienkurs spiegelt das im Moment nicht, aber wir sind sicher, dass wir wieder zu einer fairen Bewertung finden werden."

Ganz über die Bühne ist die Fusion aber noch nicht. Am (heutigen) Freitag um 16.30 Uhr lief auch die Angebotsfrist für die Crayon-Aktionäre ab. Kurz vor der GV haben die beiden Konzerne die Frist aber bis zum 29. April verlängert. Eine solche Nachfrist sei üblich in Norwegen, erklärte von Stockar.

Von norwegischer Seite sei auch erwartet worden, dass SoftwareOne den Entscheid über das Kapitalband bereits vor dem Angebot fälle, sagte der Verwaltungsratspräsident weiter. Deshalb habe man sich entschieden, eine ausserordentliche GV nach Ablauf der ersten Frist abzuhalten. So habe keine Seite einen besonderen Vorteil.

"Die Zwischenresultate übertreffen aber unsere Erwartungen", sagte von Stockar. Diese würden voraussichtlich am Montag veröffentlicht.

Die ordentliche Generalversammlung findet dann am 16. Mai in der Messe in Luzern statt.

