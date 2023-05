SoftwareONE-Aktie steigt: Aktienrückkaufprogramm von SoftwareONE startet am kommenden Montag

Dieses beläuft sich auf maximal 70 Millionen Franken und dient der Kapitalherabsetzung.

Das Rückkaufvolumen von maximal 70 Millionen Franken entspreche basierend auf dem Schlusskurs der Namenaktien vom 17. Mai 2023 von 13,08 Franken rund 5,35 Millionen Namenaktien bzw. 3,4 Prozent des derzeit im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Auf keinen Fall sollen mehr als 10 Prozent des Aktienkapitals und der Stimmrechte zurückgekauft werden.

Das Programm, das über eine separate Handelslinie an der Schweizer Börse SIX durch die UBS durchgeführt wird, beginnt am 22. Mai 2023 und endet spätestens am 21. Mai 2026. Ob sich die Aktionäre mit einem Anteil von drei Prozent und mehr an dem Rückkaufprogramm beteiligen, darüber habe SoftwareONE keine Kenntnis, heisst es weiter.

Die SoftwareONE-Aktie notiert an der SIX zeitweise 4,97 Prozent höher bei 13,73 Franken.

pre/kw

Stans (awp)