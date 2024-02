SoftwareOne-Aktie: SoftwareONE übernimmt Cloud-Spezialisten Medalsoft aus China

Mit dem Anbieter von Cloud-Anwendungslösungen will SoftwareOne seine Präsenz im Raum Asien-Pazifik weiter ausbauen.

Laut einer Mitteilung vom Donnerstag wurde Medalsoft 2010 in Shanghai gegründet. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 160 Mitarbeitende. Medalsoft habe sich auf Cloud-Anwendungen für den Arbeitsplatz spezialisiert. Zu den Kunden von Medalsoft zählen multinationale Firmen aus den Branchen Fertigung, Einzelhandel und Life Sciences.

Mit der Akquisition will SoftwareOne das Wachstum in der Region China und dem Raum Asien-Pazifik beschleunigen. Zu den finanziellen Details oder Transaktionsbedingungen äusserte sich SoftwareOne in der Mitteilung nicht.

cg/tv

Stans (awp)