SoftwareONE-Aktie: SoftwareONE senkt Guidance trotz Gewinn- und Umsatzplus

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt wird am Mittwoch knapp unter der Nulllinie erwartet, während der deutsche Leitindex zum Start wohl auf der Stelle treten dürfte. Zur Wochenmitte geht es an den wichtigsten Aktienmärkten in Asien abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich am Dienstag leichter.