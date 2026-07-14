SoftwareOne-Aktie: Raphael Erb steigt ab August zum alleinigen CEO auf

Co-CEO Melissa Mulholland verlässt den IT-Dienstleister, nachdem die Integration von Crayon weitgehend abgeschlossen ist, wie das Unternehmen SoftwareOne am Dienstag mitteilte.

Erb führte zuletzt als Co-CEO das operative Geschäft, das Servicegeschäft und den Marktplatz. Der Verwaltungsrat begründet den Wechsel mit der nächsten Entwicklungsphase des Softwareunternehmens, die statt eines Doppelspitze-Modells von einer Einzelleitung unterstützt werden soll.

Strategie und Finanzziele bis 2030 bleiben derweil unverändert.

Die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 werden am 26. August kommuniziert.

awp-robot/uh

Stans (awp)