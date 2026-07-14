SoftwareONE Aktie 49645150 / CH0496451508
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14.07.2026 07:51:36
SoftwareOne-Aktie: Raphael Erb steigt ab August zum alleinigen CEO auf
SoftwareOne ernennt Raphael Erb per 1. August 2026 zum alleinigen CEO.
Erb führte zuletzt als Co-CEO das operative Geschäft, das Servicegeschäft und den Marktplatz. Der Verwaltungsrat begründet den Wechsel mit der nächsten Entwicklungsphase des Softwareunternehmens, die statt eines Doppelspitze-Modells von einer Einzelleitung unterstützt werden soll.
Strategie und Finanzziele bis 2030 bleiben derweil unverändert.
Die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 werden am 26. August kommuniziert.
awp-robot/uh
Stans (awp)
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