SoftwareOne-Aktie: Konzern wächst weiter und hebt Margenziel an

Umsatz und Profitabilität legen deutlich zu

SoftwareOne ist im dritten Quartal 2026 weiter gewachsen und hat zugleich die Profitabilität deutlich verbessert. Dabei halfen auch Synergien aus der Übernahme des norwegischen Konkurrenten Crayon. Für das Gesamtjahr setzt der Konzern das Margenziel nun etwas höher an.

Der Umsatz stieg um 9,9 Prozent auf 377,3 Millionen Franken. Zu konstanten Wechselkursen entsprach dies einem Plus von 7,4 Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) erhöhte sich um satte 20,3 Prozent auf 79,5 Millionen Franken, die entsprechende Marge auf 21,1 von 19 Prozent.

Services treiben Wachstum

Das Wachstum wurde dabei laut den Angaben von allen drei Geschäftssegmenten getragen. Besonders zugelegt hat die Sparte Services, welche währungsbereinigt um 11,2 Prozent wuchs. Gefragt waren vor allem Cloud-Dienstleistungen, Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz sowie Angebote rund um Daten und künstliche Intelligenz.

Aber auch die Sparten Channel (+7,3%) und Direct (+2,9%) konnten zulegen.

Der Umsatz wuchs in allen Regionen, am kräftigsten im Raum Asien-Pazifik mit einem währungsbereinigten Plus von 23,5 Prozent. Dort waren vor allem Dienstleistungen rund um Daten, KI und Cybersicherheit gefragt.

In Nordamerika setzte sich die Erholung mit einem Umsatzplus von 5,5 Prozent fort. Nach Problemen bei der Umstellung des Vertriebsmodells und einem zweistelligen Umsatzrückgang im vergangenen Jahr war die Region im ersten Quartal 2026 auf Wachstumskurs zurückgekehrt. Am schwächsten entwickelt sich der Umsatz in der DACH-Region, wo er mit einem Plus von 0,5 Prozent nahezu stagnierte.

Integration von Crayon weitgehend abgeschlossen

Die Integration von Crayon sei weitgehend abgeschlossen, hiess es weiter. Die bis Mitte Jahr umgesetzten Massnahmen brächten jährliche Einsparungen von 100 Millionen Franken. Bis Ende Jahr sollen weitere 5 bis 10 Millionen Franken pro Jahr hinzukommen.

In den ersten neun Monaten halfen die Einsparungen, höhere Personalkosten und gestiegene Kosten für externe Dienstleister aufzufangen. Die Betriebsausgaben blieben trotz Investitionen in das Wachstum gegenüber dem Vorjahr nahezu stabil.

SoftwareOne hebt Margenziel für 2026 an

Für 2026 hat SoftwareOne die Profitabilitäts-Prognose leicht angehoben. Erwartet wird neu eine bereinigte EBITDA-Marge von über 24 Prozent, statt wie zuvor über 23 Prozent. Unverändert rechnet das Management mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich, sowie einer Cash Conversion von über 60 Prozent und einer Dividendenausschüttungsquote von 30 bis 50 Prozent des Nettogewinns.

Bis 2030 peilt das Unternehmen ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich und eine ausgewiesene EBITDA-Marge von über 28 Prozent an.

Stans (awp)