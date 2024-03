SoftwareOne-Aktie freundlich: SoftwareONE organisiert ausserordentliche Generalversammlung

Die Traktanden für die ordentliche GV, die aus Effizienzgründen am selben Tag stattfinden wird, will der Verwaltungsrat am 19. März veröffentlichen, wie es am Mittwoch hiess.

Mit der ausserordentlichen GV wollen die Gründungsaktionäre Daniel von Stockar, B. Curti Holding und René Gilli den Verwaltungsrat austauschen. Einzige Ausnahme ist der bisherige Verwaltungsrat Daniel von Stockar, der wieder zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt werden soll. Zusammen hält die Gruppe rund 30 Prozent der Aktien am Unternehmen.

Der Grund ist die vom Verwaltungsrat abgelehnte Übernahmeofferte von Bain Capital. Das Private-Equity-Haus hatte im Januar zuletzt einen Preis von 18,80 Franken je Aktie geboten. Zwischenzeitlich stand das unverbindliche Angebot auch schon bei 19,50 bis 20,50 Franken.

Am vergangenen Montag hatte Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen geschrieben, Bain erwäge ein erneutes Angebot für den Fall, dass der Verwaltungsrat von SoftwareONE ausgetauscht werde.

An der SIX steigt die Aktie von SoftwareONE zeitweise um 0,43 Prozent auf 16,35 Franken.

Stans (awp)