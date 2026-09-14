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14.09.2026 06:37:00
Software Service informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Software Service hat sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das EPS lag bei 205.80 JPY. Im letzten Jahr hatte Software Service einen Gewinn von 215.92 JPY je Aktie eingefahren.
Software Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.66 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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