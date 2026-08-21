Software Effective Solutions gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Software Effective Solutions stellte am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal hat Software Effective Solutions 0.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7000 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch