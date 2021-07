Software AG besser als erwartet - Software-Aktie stark

Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, legte der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahr währungsbereinigt um 10 Prozent auf 218,2 Millionen Euro zu, und der Produktumsatz um 17 Prozent auf 180,9 Millionen Euro. Der Bereich A&N steuerte 67,2 Millionen Euro bei, während auf den Geschäftsbereich DBP 113,7 Millionen Euro Umsatz entfielen. Hier hatte die Konsensschätzung auf 50 bzw 109 Millionen Euro gelautet.

Das EBIT kletterte um satte 65 Prozent auf 50,1 Millionen Euro. Damit schnitt die Software AG deutlich besser ab, als Analysten mit im Mittel 21 Millionen Euro erwartet hatten. Unterm Strich verdiente die Software AG 40,4 Millionen Euro nach 28,2 Millionen vor einem Jahr. Hier hatte der Analystenkonsens auf 21 Millionen Euro gelautet.

"Dank der anhaltenden Stärke unseres Digital Business und der guten Performance des Geschäftsbereichs Adabas & Natural in diesem Quartal lagen unsere Ergebnisse über den Markterwartungen", sagte Finanzvorstand Matthias Heiden. Vorstandsvorsitzender Sanjay Brahmawar ergänzte: "Unsere Fokussierung auf das Wachstum der Bookings in unserem Digital Business und der Umstieg auf Subskriptionen zeigt erste positive Auswirkungen auf unsere GuV und hat uns im Segment Digital Business in diesem Quartal ein zweistelliges Umsatzwachstum beschert."

Die Jahresprognose hat weiterhin Bestand, wie das Unternehmen bereits vor einer Woche mitgeteilt hatte. Demnach geht die Software AG für das Gesamtjahr 2021 unverändert von einem Plus bei den Auftragseingängen bei Digital Business von 15 bis 25 Prozent aus, und bei Adabas & Natural mit einem Rückgang von 20 bis maximal 30 Prozent. Die operative Ergebnismarge (EBITA, Non-IFRS) wird weiterhin zwischen 16 bis 18 Prozent erwartet. Im Berichtsquartal lag die Marge bei 27,8 Prozent.

Für die Software-Aktie geht es via XETRA derzeit 0,5 Prozent hoch auf 39,90 Euro.

