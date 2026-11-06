SoftTech Engineers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SoftTech Engineers veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.08 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SoftTech Engineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0.130 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 315.3 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoftTech Engineers 268.1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch