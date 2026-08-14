SoftTech Engineers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SoftTech Engineers lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.75 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.690 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23.22 Prozent auf 332.9 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 270.1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch