Softsol India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Softsol India hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4.25 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1.26 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 111.06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei -4.7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42.5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch