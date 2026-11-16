Softing stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Softing präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.04 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Softing ein EPS von -0.150 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 19.2 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.4 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch