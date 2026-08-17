Softing: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Softing veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0.050 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20.84 Prozent auf 17.1 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch