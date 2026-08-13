Softfront: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Softfront hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Softfront vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.38 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.310 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17.22 Prozent auf 236.9 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 202.1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch