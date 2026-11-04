Softcreate stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Softcreate veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 46.23 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Softcreate 41.21 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 9.67 Milliarden JPY gegenüber 8.62 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch