SoftBank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SoftBank hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.62 USD. Im Vorjahresquartal waren 1.48 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 13.91 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.00 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch