29.12.2025 15:10:05
SoftBank To Acquire DigitalBridge To Enhance AI Services
(RTTNews) - SoftBank Group Corp. (SFTBY, 9984.T), a major Japanese multinational investment holding company, on Monday announced that it has entered into a definitive agreement to acquire DigitalBridge Group, Inc. (DBRG), an alternative asset manager, for about $4 billion.
The transaction is expected to close in the second half of 2026.
Under the terms of the agreement, the company will indirectly acquire all outstanding DigitalBridge shares for $16 per share in cash.
The offer represents a 15% premium to DigitalBridge's December 26 closing price and a 50% premium to the unaffected 52-week average closing price as of December 4.
The company said the acquisition will strengthen its ability to build, scale and finance critical infrastructure required for next-generation AI services, including data centers, connectivity and edge infrastructure, supporting its long-term vision around Artificial Super Intelligence.
DigitalBridge will continue to operate as a separately managed platform following the transaction, led by Chief Executive Officer Marc Ganzi.
SoftBank Group closed trading 0.79% higher at JPY 4,485 on the Tokyo Stock Exchange.
In the pre-market trading, DigitalBridge Group is 10.12% higher at $15.34 on the New York Stock Exchange.
