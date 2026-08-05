SoftBank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SoftBank stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

SoftBank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.09 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3.00 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.41 Prozent auf 1’814.72 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1’658.62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch