SoftBank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SoftBank veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.43 JPY gegenüber 4.22 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SoftBank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1’984.03 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1’742.22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 3.88 JPY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1’881.66 Milliarden JPY ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch