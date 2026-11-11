SoftBank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SoftBank gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 196.54 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 437.45 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15.60 Prozent auf 2’215.45 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1’916.50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch