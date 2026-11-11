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11.11.2026 11:05:00
SoftBank-Aktie fällt zeitweise zweistellig: Milliardenverlust wegen KI-Sorgen belastet den Tech-Investor
KI-Sorgen und heftige Kursverluste bei Technologie-Aktien haben den japanischen Tech-Investor SoftBank spürbar belastet.
Damit rutschte SoftBank zum ersten Mal seit fast zwei Jahren in die roten Zahlen und verfehlte die Erwartungen von Analysten deutlich. Ein Jahr zuvor hatte der Tech-Investor noch einen Gewinn von rund 2,5 Billionen Yen gemacht. Der Umsatz legte im abgelaufenen Quartal dagegen um fast 16 Prozent auf 2,22 Billionen Yen zu.
SoftBank litt vor allem unter einem schmerzlichen Kursrutsch bei den Chipkonzernen Intel und Arm sowie beim koreanischen E-Commerce-Giganten Coupang. Der Kurs der SoftBank-Aktie selbst ist seit ihrem Rekordhoch im Juni um fast 60 Prozent gefallen. Trotz des Einbruchs in den vergangenen Monaten ist das Papier im bisherigen Jahresverlauf aber noch leicht im Plus.
Die Anleger schauen schon längere Zeit voller Sorge auf die hohen Kosten für die Finanzierung des Ausbaus von Künstlicher Intelligenz. Seit dem Wahlerfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen haben sich diese Sorgen weiter verstärkt.
SoftBank vermeldete eine Abschreibung von 3,7 Milliarden US-Dollar auf ein Rechenzentrumsprojekt in den USA. Der Tech-Investor gilt nicht zuletzt wegen seines 13-prozentigen Anteils am ChatGPT-Entwickler OpenAI als Gradmesser für die Stimmung im KI-Sektor.
Die SoftBank-Aktie gab am Mittwoch in Tokio zeitweise mehr als 10 Prozent nach, grenzte ihre Verluste bis zum Handelsende jedoch ein und ging 0,64 Prozent tiefer bei 3'855 Yen aus dem Handel.
/niw/lew/zb
TOKIO (awp international)
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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