Sofia Hotel Balkan AD: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sofia Hotel Balkan AD gab am 24.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.27 EUR, nach 0.100 EUR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Sofia Hotel Balkan AD 6.8 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch