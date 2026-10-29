SoFi Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SoFi Technologies gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0.18 USD gegenüber 0.110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SoFi Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41.86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.80 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1.27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch