Söder warnt vor weitere Lockerungen von Corona-Massnahmen

FRANKFURT (Dow Jones)--CSU-Chef Markus Söder hat sich angesichts der steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen gegen weitere Lockerungen und für höhere Bussgelder ausgesprochen. "Wir müssen damit rechnen, dass Corona mit voller Wucht wieder auf uns zukommt. Mir machen die steigenden Fallzahlen in Deutschland grosse Sorgen. Ebenso die Urlaubs- und Familienheimkehrer, die aus den verschiedenen Teilen Europas zurückkommen", sagte Söder zur Bild am Sonntag: "Wenn wir nicht aufpassen, kann bei uns wieder eine Situation wie im März entstehen. Es ist absolute Wachsamkeit gefragt und deshalb ist jetzt nicht die Zeit für neue Lockerungen oder naive Unvorsichtigkeit".

Viele Menschen seien im Umgang mit dem Virus leider leichtsinniger geworden, so Söder weiter: "Dazu gehören auch die extremen Lockerer und Verschwörungstheoretiker, die alle Massnahmen schnellstens aufheben wollten. Jeder, der Corona unterschätzt, ist widerlegt worden". Die zweite Welle sei "praktisch doch schon da", so der bayerische Ministerpräsident.

Vor diesem Hintergrund lehnte Söder Fussballspiele mit Zuschauern zum Start der neuen Saison ab. Die Deutsche Bahn forderte Söder dazu auf, dafür zu sorgen, dass die Fahrgäste die Maskenpflicht einhalten und anderenfalls Bussgelder auszusprechen. Auch Rückkehrer aus einem Risikogebiet, die sich einem Corona-Test verweigerten, sollten mit einem Bussgeld belegt werden, so Söder: "Wir müssen die Vernünftigen vor den Unvernünftigen schützen".

August 02, 2020 06:19 ET (10:19 GMT)