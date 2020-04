Söder hält Sommerurlaub im Süden für unwahrscheinlich

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bayerns Ministerpräsident Markus Söder macht wegen der Corona-Pandemie wenig Hoffnung auf einen Sommerurlaub im südlichen Ausland. Davon könnte dann aber die heimische Gastronomie und Hotellerie profitieren.

"Die Wahrscheinlichkeit, dass Urlaub in anderen Ländern im Sommer so leicht möglich ist, stellt sich aus gegenwärtiger Sicht eher als unwahrscheinlich heraus", sagte Söder am Donnerstag nach der Kabinettssitzung in München. Dies gebe die Situation in den klassischen Urlaubsländern Spanien, Italien, Frankreich oder die Türkei nicht her.

Deswegen könne man der heimischen Gastronomie und den Hotels sagen, dass sie in diesem Sommer wohl "einen ziemlichen Run" erleben würden, sollte Urlaub in Bayern erlaubt werden. Dann seien "möglicherweise manche Verluste, die jetzt stattfinden, vielleicht aufholbar".

Für die bayerische Gastronomie und Hotellerie, die wie auch im Rest der Republik wegen der Ausbreitung des Coronavirus weiter geschlossen bleiben müssen, könnte es gegen Ende Mai bei weiter fallenden Infektionszahlen Lockerungen geben.

"Wir haben die Hoffnung, die leise Hoffnung, dass vielleicht an Pfingsten, bis Pfingsten sich die Lage dort entspannen kann", so Söder.

