Söder fordert CO2-Prämie für Verbrenner

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hat Überlegungen seiner Partei konkretisiert, auch eine Autokaufprämie für Verbrenner einzuführen. "Wir brauchen eigentlich eine CO2-Prämie, eine Klimaprämie, die muss nicht so hoch sein wie die Elektroprämie", sagte Söder bei einem Pressestatement vor einer Klausurtagung der CDU-Bundestagsfraktion. Sie solle aber ein Signal setzen, auch auf klimafreundlichere Verbrennermodelle umzusteigen. Darüber werde man mit den Auto-Ländern und auch weiteren Bundesländern mit Zulieferern sprechen, kündigte Söder an.

"Auto ist nicht alles, aber am Auto hängt viel mehr, als die meisten glauben", sagte Söder. "Da müssen wir einfach noch einmal ein generelles Update machen", forderte der CSU-Chef. Söder zeigte sich zudem offen für neue Koalitionspartner. Er fände "es gar nicht so schlecht, wenn wir neue Konstellationen von Regierungsmehrheiten haben". Eine Kombination "aus Union und einer anderen Partei als der SPD" könne da "eine ganz spannende Balance" bringen, sagte er im Zusammenhang mit aussenpolitischen Fragen.

Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, erklärte, eine Prämie für Autos, die dafür sorge, "dass wir in der Summe auch klimaschonender auf unseren Strassen unterwegs sind", dürfe kein Tabu sein. Er verlangte ein "Transformationspaket", das noch vor Jahresende beschlossen werden müsse. Man habe Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zugestanden, noch einmal Schulden aufzunehmen, um solche Pakete zu finanzieren.

"Wir sagen dem modernen Verbrennungsmotor nicht den Kampf an, sondern integrieren ihn als Übergangstechnologie in unsere Konzepte", heisst es in einem CSU-Papier, das laut der Tageszeitung Welt am Donnerstag beschlossen werden sollte. "Eine Kaufprämie für saubere Verbrenner darf dabei kein Tabu sein, sondern kann eine Brücke bauen auf dem Weg zu neuer Wettbewerbsfähigkeit und dem Erhalt von Arbeitsplätzen."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2020 05:20 ET (09:20 GMT)