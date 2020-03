Söder bestätigt: Bayern schliesst vorübergehend Schulen und Kitas

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bayern wird ab Montag wegen der Coronavirus-Epidemie vorübergehend Schulen und Kindergärten bis zum Ende der Osterferien schliessen. Auch sollten Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern abgesagt werden. Das verkündete Ministerpräsident Markus Söder. Dies gelte vorläufig bis zum 20. April. Nach Aussagen aller Virologen können diese fünf Wochen "ganz entscheidend" sein, um eine entsprechende Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus zu erreichen.

"Wir halten es für ganz wichtige Massnahme und Entscheidung, das zu tun", so Söder.

Schulen und Kitas seinen "eine Drehscheibe" in den Kontakten, die stattfinden. Nach Ablauf der fünf Wochen werde man eine Neubewertung der Situation vornehmen, um dann über die Wiedereröffnung der Schulen und Kindergärten zu entscheiden.

Söder kündigte auch eine massive Einschränkung des Besuchsrechts in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen an. Nur in den nötigsten Fällen würden Besuche erlaubt, wie etwa bei Sterbenden, bei stark von Demenz Betroffenen oder bei stationär behandelten Kindern, so die bayerische Staatsregierung.

Die gesamte Gesellschaft stehe vor einer grossen Bewährungsprobe, so Söder. "Die Lage verschlechtert sich", warnte Söder. Man dürfe keine Zeit verspielen.

Bayern werde alles tun, um die Wirtschaft zu schützen. Sorgen um ein mögliches Haushaltsdefizit müssten hinten anstehen.

