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ION LtdShs Aktie 529340 / AU000000ION0

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12.08.2026 00:00:00

Sodium-Ion Batteries Gain Ground as Lithium Alternative

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Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’520.45 13.81 SLWB8U
Short 16’085.87 8.95 S5B0BU
SMI-Kurs: 14’575.25 11.08.2026 17:31:37
Long 14’010.74 19.78 SYBQ3U
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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