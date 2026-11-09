Sodick informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sodick äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 58.08 JPY gegenüber 21.37 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35.20 Prozent auf 24.83 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch