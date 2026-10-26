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26.10.2026 06:37:00
Soder Sportfiske Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Soder Sportfiske Registered präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.73 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.380 SEK erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Soder Sportfiske Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 73.1 Millionen SEK im Vergleich zu 65.4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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