Socovesa öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Socovesa gab am 24.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 5.56 CLP gegenüber -0.070 CLP im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 49.41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 37.70 Milliarden CLP. Im Vorjahreszeitraum waren 74.51 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch