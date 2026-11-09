Sockets: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sockets hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 4.52 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sockets 8.03 JPY je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 263.8 Millionen JPY, gegenüber 269.3 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2.07 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch