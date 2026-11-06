Socket Mobile: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Socket Mobile hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.09 USD gegenüber -0.150 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch