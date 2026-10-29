Socionext stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Socionext lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12.01 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 9.09 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Socionext mit einem Umsatz von insgesamt 60.38 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52.66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14.68 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch